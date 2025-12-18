لا خيام مقاومة للماء ولا بيوت متنقلة للإيواء ولا شبكة صرف صحي بغزة

يؤدي تجمع المياه إثر تساقط الأمطار في قطاع غزة إلى تفاقم معاناة السكان الذين يعيشون في الخيام أو في مبان آيلة للسقوط، كما يتسبب عدم وجود نظام لتصريف تلك المياه في ضرب شبكة الصرف الصحي.

وتؤكد بلدية غزة أن قوات الاحتلال استهدفت كل أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء خلال عامين من الحرب، وكانت النتيجة انهيار الخدمات بعد تدمير 115 ألف متر من شبكات المياه، 175 ألف متر من شبكات الصرف الصحي، و8 محطات ضخ رئيسية، وردم 63 بئرا.

وتقول منظمة العفو الدولية إن تضرر 81% من المباني وتصنيف نحو 58 % من مناطق القطاع كمناطق محظورة، مع اضطرار غالبية السكان للعيش في خيام متداعية أو ملاجئ متضررة وسط مياه صرف صحي وفيضانات متدفقة ودون المستلزمات الضرورية، يجعل من تجمع المياه كارثة.

تقرير: فرح الزمان شوقي