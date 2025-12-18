تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب توتر الحدود بين تايلند وكمبوديا

تتواصل أزمة النازحين بسبب التوتر الأمني على الحدود بين تايلند وكمبوديا، فقد ارتفع عدد النازحين الذين تم إجلاؤهم إلى 92 ألف شخص، كما قال حاكم إقليم سورين التايلندي للجزيرة.

وتحدث حاكم إقليم سورين عن استعداد إقليمه لإعادة توزيع النازحين، إذا توسعت دائرة المناطق التي تتعرض لهجمات من الجيش الكمبودي:

وبموازاة ذلك، يستمر نزوح سكان المناطق الحدودية على الجانب الكمبودي تحسبا لتصعيد عسكري جديد.

وعسكريا، تتحدث بيانات الجيش التايلندي، عن استمرار المعارك في أكثر من جبهة على امتداد 7 أقاليم محاذية لكمبوديا.

تقرير: سامر علاوي وصهيب جاسم