بعد أن غرقت خيامهم.. كيف يواجه النازحون بقطاع غزة رداءة الطقس؟

تسببت الأمطار الغزيرة التي تهطل على مناطق مختلفة بقطاع غزة في تفاقم معاناة النازحين، بعد أن أغرقت المياه خيامهم وألحقت بها أضرارا جسيمة.

ويعاني هؤلاء النازحون أوضاعا معيشية غاية في الصعوبة، نتيجة نقص جميع الخدمات الأساسية. مراسل الجزيرة من مخيم العودة يسلط الضوء عن قرب ومن داخل الخيام على حياة الفلسطينيين وكيف يدبّرون أمورهم بعد أن أتلفت الأمطار محتويات خيامهم وما بداخلها.

المصدر: الجزيرة