احتجاز الناقلة "سكيبر" يصعّد الحرب الأميركية على نفط فنزويلا

تصاعد الضغط الأميركي على فنزويلا بعدما احتجزت البحرية الأميركية ناقلة النفط العملاقة “سكيبر” التي تحمل علم دولة غانا وتتسع لمليوني برميل، لسحبها إلى ميناء هيوستن في ولاية تكساس.

ويمثل الاحتجاز انتقالا من العقوبات الورقية إلى الحصار البحري المباشر، مستهدفاً شبكة الوسطاء وشركات التشغيل التي تمكّن كراكاس من تصدير نفطها رغم القيود.

وأسفرت العقوبات المتراكمة عن انخفاض الإنتاج الفنزويلي لأقل من مليون برميل يوميا، بينما تراجعت واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 75%، ما يثير تساؤلات عن تداعيات التصعيد على الاقتصاد العالمي.

تقرير: أحمد مرزوق