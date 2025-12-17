المغرب يعلن أعلى درجات التعبئة العامة لمواجهة تقلبات مناخية محتملة
رفعت السلطات المغربية التعبئة العامة لأعلى درجاتها لمواجهة تقلبات مناخية محتملة قد تضرب مناطق عدة بينما تضافرت جهود مؤسسات حكومية ومدنية وفردية لإغاثة المتضررين من فيضانات مدينة آسفي غربي البلاد.
وألحقت الفيضانات غير المسبوقة أضرارا مادية وُصفت بأنها الأسوأ في تاريخ المغرب مما دفع عددا من المغاربة المقيمين في الخارج للعودة من أجل مساعدة الناس.
تقرير: المختار العبلاوي
Published On 17/12/2025|
آخر تحديث: 11:50 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة