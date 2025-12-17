الفلسطينيون يغرقون

تتفاقم المأساة الإنسانية في غزة على نحو مروع نتيجة المنخفض الجوي الذي حل على مليوني فلسطيني كانت الحرب الإسرائيلية قد شردت أغلبيتهم الساحقة، بعد تدمير ديارهم.

وما حدث ويحدث في غزة ليس نتاج كارثة طبيعية، بل هو نتاج فعل بشري يواصل ارتكابه قادة دولة تدعي التحضر، ما انفكوا يتخذون قرارات متتالية بإرسال آلاتهم الحربية لتقتل وتدمر، في حين يغلق جنودهم الطرق برا وبحرا وجوا ليمنعوا وصول أي غوث للضحايا.

ومع افتقاد سكان الخيام أبسط وسائل مواجهة البرد والرياح السيول، فإن توسيع دائرة النظر، سيـظهر تصعيدا إسرائيليا موازيا يُغرق الضفة الغربية بالمستوطنات، ويقطع الطريق على حلم قيام الدولة الفلسطينية.

تقرير: ماجد عبد الهادي