إنشاء لجنة دولية لمطالبة روسيا بتعويض متضرري الحرب

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيادة الضغوط على روسيا حتى تظهر احتراما للسلام ولجيرانها وشدد على أن الانضمام للاتحاد الأوروبي سيشكل ضمانة لبلاده بعد الحرب.

وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب تصديق أكثر من 30 دولة خلال اجتماع في لاهاي الهولندية على إنشاء لجنة دولية من أجل المطالبة بتعويضات للمتضررين من حرب روسيا على أوكرانيا.

وتسعى الدول الموقعة على المبادرة التي أطلقتها منظمة المجلس الأوروبي إلى جعل روسيا تدفع تعويضات عن الأضرار التي خلفتها حربها على أوكرانيا.

تقرير: حافظ مريبح