إسرائيل تهدم مخيمات الضفة لإنهاء حل الدولتين نهائيا

تعيد إسرائيل هندسة مخيمات شمال الضفة الغربية عبر عمليات هدم واسعة لتغيير معالمها الجغرافية والديمغرافية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، استهدفت عمليات عسكرية مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، حيث جرفت الأزقة الضيقة ونسفت مربعات سكنية كاملة وشقت طرقا جديدة.

وأدى ذلك إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين، إذ يهدف الاحتلال لإعادة بناء المخيمات وفق مفهومه الأمني ومنع التجمعات الجغرافية المتقاربة، ضمن إستراتيجية أوسع لضم الضفة وإنهاء حل الدولتين.

تقرير: نسيبة موسى