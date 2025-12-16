هشاشة رواتب الموظفين في مواجهة الغلاء بالأردن

أثارت موازنة الأردن للعام المقبل -التي تبلغ 18 مليار دولار- جدلا في البرلمان والشارع بشأن هشاشة رواتب الموظفين في مواجهة الغلاء.

ورغم أن جل الإنفاق يذهب للرواتب، فقد تجددت المطالبات برفعها لمواجهة زيادة تكاليف المعيشة، إذ طال الغلاء السلع الأساسية والخدمات، ويأمل المواطنون حلولا في موازنة الدولة عبر خفض الضرائب والرسوم، ورفع رواتبهم التي لم تشهد زيادة منذ 14 عاما.

ويظهر الواقع غلاء وتصاعدا في الأسعار في العاصمة عمّان وعموم البلاد، وتقول الحكومة إن معدل التضخم يقف عند 2% بينما يقدره منتقدو الحكومة بـ6 أضعاف هذا المعدل.

تقرير: حسن الشوبكي