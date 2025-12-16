هذا ما كشفته التحقيقات بشأن هجوم شاطئ بوندي بسيدني

قالت الشرطة الأسترالية إن المسلحَين الاثنين المشتبه في تنفيذهما إطلاق النار على شاطئ بوندي، في سيدني، سافرا إلى الفلبين الشهر الماضي، وإن أسباب رحلتهما قيد التحقيق.

اقرأ المزيد

وأضافت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحَين قد يكونان استلهما من أيديولوجيات "تنظيم الدولة"، مشيرة إلى أنه عثر على علمين لتنظيم الدولة في مركبة استخدمها أحد الرجلين. مراسل الجزيرة رصد المشهد من محيط موقع إطلاق النار في شاطئ بوندي.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة