هجمات روسية أوكرانية متبادلة.. التفاصيل على الخريطة التفاعلية

قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيرة، وقصفت بالمدفعية، مناطق عدة في شرق وجنوب أوكرانيا.

وذكرت السلطات أن الهجمات شملت أيضا مناطق في دونيتسك وخيرسون وخاركيف، وألحقت أضرارا بمبان سكنية ومرافق مدنية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. وفي السياق نفسه، تعرضت مقاطعة بيلغورود لضربة صاروخية أوكرانية، أسفرت عن تضرر البنية التحتية.

المصدر: الجزيرة