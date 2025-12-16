مسار وقف الحرب في أوكرانيا يبقى معلقا بين التصعيد والتسوية

صدّقت أكثر من 30 دولة في لاهاي على إنشاء لجنة دولية للمطالبة بتعويضات للمتضررين من حرب روسيا على أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تحميل موسكو كلفة الحرب ماليا وقانونيا.

وحظيت المبادرة التي أطلقها مجلس أوروبا بمشاركة قادة ومسؤولي نحو 50 دولة، تتقدمهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي.

كما انعقدت قمة للجناح الشرقي لأوروبا في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، اعتبرت روسيا التهديدَ الأكبر والطويل الأمد لأمن أوروبا.

وفي المقابل، رأت موسكو أن المشاركة الأوروبية في جهود السلام لا تبشر بخير، وقالت إن روسيا لن توافق على أي تسوية لا تلبي شروطها.

