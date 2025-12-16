قطاع غزة يعيش واقعا مأساويا مع تجدد الأمطار وغرق آلاف الخيام

تكافح الفرق الميدانية للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة في ظل قيود إسرائيلية مفروضة وإغلاق المعابر، مما يمنع وصول الإمدادات الإنسانية ولوازم الإيواء والبيوت المتنقلة خاصة مع غرق آلاف الخيام.

ويواجه مئات آلاف الفلسطينيين في غزة هذا الواقع المأساوي بخيام بدائية مهترئة، وغياب أدنى مقومات الحياة من أغطية وملابس شتوية تقيهم وأطفالهم قسوة الأمطار وفصل الشتاء. تقرير: شادي شامية

المصدر: الجزيرة