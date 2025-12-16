إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف الحرب على غزة

لم تتوقف الاتهامات للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب خروقات طوال أكثر من شهرين لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وعرّض العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة الاتفاق -الذي يحظى باهتمام إقليمي ودولي- لمنعطفات كادت أن تتسبب في انهياره.

وسبق أن جرى الحديث غداة سريان الاتفاق عن غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذه ورصد أي خروقات محتملة، ويفترض أن تضم تلك الغرفة المشتركة ممثلين عن الجانب الأميركي وكل من قطر وتركيا ومصر.

تقرير: وليد العطار