ما أفق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

مع قرب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، تثار تساؤلات عن واقعية تنفيذ بنودها والتي توصف بأنها الأكثر تعقيدا، خصوصا في ظل مماطلات حكومة إسرائيل وتنصلها من تنفيذ استحقاقات المرحلة.

ويخشى الفلسطينيون من أن تستنسخ إسرائيل سلوكها في المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وأن تطبق الاتفاق وفق مصالحها وحساباتها لا وفق ما تتعهد به، إذ نص الاتفاق على تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتجميد خطوط القتال إلى أن يتمّ استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.

وتظهر الوقائع على الأرض كيف تنكرت إسرائيل بإمعان لكل ما تعهدت به، فلم تلتزم بخط الانسحاب المتفق عليه والذي سمي بالخط الأصفر، بل وسّعت حدود الخط غربا مبقية 60% في مساحة القطاع تحت سيطرتها.

تقرير: نسيبة موسى