واشنطن والاتحاد الأوروبي يشددان الخناق على قادة الدعم السريع

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على قيادات قوات الدعم السريع في السودان، شملت تجميد الأصول وحظر السفر.

واستهدفت العقوبات الأميركية قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ونائبه عبد الرحيم دقلو، إضافة إلى شقيقهما القوني، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والعنف الجنسي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على قادة لم تُكشف أسماؤهم لتورطهم في حصار مدينة الفاشر بشمال دارفور، بينما أضافت كندا 7 أفراد و3 كيانات إلى قوائم عقوباتها بتهمة توريد الأسلحة للدعم السريع.

تقرير: جعفر سلمات