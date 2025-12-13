باكارايما.. الممر البري الوحيد بين فنزويلا والبرازيل

يشكّل معبر “باكارايما” الحدودي بين فنزويلا والبرازيل نقطة عبور أساسية، شهدت توترا متكررا خلال السنوات الماضية، غير أنّه يعيش اليوم حالة من الهدوء النسبي، مع استمرار الحركة التجارية وتدفق العابرين.

ورغم الأنباء المتداولة عن تصاعد التوتر السياسي بين فنزويلا والولايات المتحدة، يبدو أن كثيرا من عابري "باكارايما" يستبعدون احتمال اندلاع الحرب.

وفي الوقت الذي يبدو فيه المعبر مفتوحا أمام الحركة التجارية والسياحية، مرّت عليه في فترات سابقة قراراتُ إغلاق وإعادة فتح، نتيجةَ ما تصفُها كراكاس بأنشطة اقتصادية غيرِ شرعية تشمل تهريب الوقود والذهب.

كما أن قرارات ضبط الحدود هنا لا تقتصر على الطابع الإداري، بل تُستخدم في كثير من الأحيان ورقةَ ضغط سياسي واقتصادي بين فنزويلا وجيرانها.

تقرير: غدير أبو سنينة