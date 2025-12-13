إسرائيل تواصل خنق غزة بمنع المساعدات

تواصل إسرائيل سياسة خنق قطاع غزة عبر المنع المشدد للمساعدات الإنسانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

ويحتاج القطاع لـ600 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجات سكانه، لكن المعدل الفعلي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على المعابر الثلاثة، وتحظر دخول مواد حيوية كالبيوت المتنقلة والأدوية والوقود بحجج أمنية واهية.

وتشير الأرقام إلى نفاد 52% من الأدوية الأساسية، في حين لا تتجاوز كميات الوقود الداخلة 13% من الحاجة الفعلية، ما يبقي القطاع على حافة المجاعة.

تقرير: نسيبة موسى