مدير المستشفى الفرنسي بالقدس: نقدر لقطر دعمها الإنساني
والاثنين الماضي، أعلن صندوق قطر للتنمية توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 6.95 ملايين دولار أميركي مع مستشفى القديس يوسف بالقدس الشرقية، بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بهدف دعم خطة تحويل المستشفى إلى مؤسسة طبية أكاديمية.
وشدد كوسا -في حديثه للجزيرة نت- على أن المشروع يستند إلى معايير إنسانية وصحية بحتة تهدف إلى خدمة السكان وتعزيز صمودهم في مدينة القدس.
وقال إن الاتفاق مع صندوق قطر للتنمية يندرج ضمن برنامج توسعة وتطوير شامل يسعى إلى تحويل مستشفى مار يوسف إلى مؤسسة طبية أكاديمية متكاملة، موضحا أن المشروع يُعد من أكبر المشاريع الصحية المنفذة في القدس منذ سنوات.
وأضاف أن المشروع يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وهو عنصر حيوي لشباب القدس الذين يعانون من محدودية فرص العمل، فضلا عن تطوير البنية التحتية والتقنيات الطبية، مما يمكّن مؤسسات القدس الشرقية الصحية من منافسة نظيراتها في القدس الغربية وتقديم خدمات على المستوى ذاته.
وأشاد كوسا بالدعم القطري المتواصل للمستشفى، مذكرا بأن هذه ليست المرة الأولى التي تسهم فيها دولة قطر في تطوير مرافقه، إذ سبق أن مولت بشكل رئيسي إنشاء قسمي الولادة والطوارئ.
وختم مدير المستشفى بأن الدعم القطري "ينطلق من منطلق إنساني بحت"، ويهدف إلى تعزيز صمود المقدسيين وتثبيت المؤسسات الصحية في القدس الشرقية بعيدا عن أي حسابات سياسية.