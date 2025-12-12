خطة ترامب المعدّلة لإنهاء حرب أوكرانيا تواجه عقبات جوهرية

كشفت واشنطن عن خطة معدّلة لإنهاء الحرب الأوكرانية بعد مفاوضات مع كييف وحلفائها الأوروبيين.

وتتضمن الخطة اعترافا أميركيا بسيطرة روسيا على دونباس وشبه جزيرة القرم، مع منح أوكرانيا ضمانات أمنية شبيهة بحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتبقى قضايا تبادل الأراضي والضمانات الأمنية وحجم الجيش الأوكراني عقبات رئيسية، في حين اتفق الجميع على ضرورة إجراء انتخابات، لكنّ الخلاف يدور حول توقيتها وشروطها.

تقرير: نسيبة موسى