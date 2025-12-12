جنوب السودان يتولى أمن حقل هجليج النفطي بعد سيطرة الدعم السريع

توصلت حكومة جنوب السودان لاتفاق ثلاثي ينص على تولي قواتها المسؤولية الأمنية لحقل هجليج النفطي الحدودي بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليه.

ويعد هجليج الحقل الأكبر في السودان ومنشأة رئيسية لمعالجة صادرات جنوب السودان النفطية.

وكشفت مصادر عن اتفاق تعاون نفطي أمني سابق بين الخرطوم وجوبا، في حين انسحبت الصين من الحقل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، بينما يستمر تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع السوداني.

تقرير: فتحي موسى