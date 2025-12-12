ترامب يصادر أكبر ناقلة نفط فنزويلية والتوتر يتصاعد

صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية قبالة السواحل، في أول عملية من نوعها منذ 2019.

ووصف الرئيس دونالد ترامب العملية بأنها الأكبر حتى الآن، في حين ندّدت كاراكاس بـ"القرصنة الدولية"، واتهمت واشنطن بالسعي للسيطرة على ثرواتها النفطية. من جانبه، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة، بينما تنتظر 80 ناقلة نفطية مصيرها، وسط مخاوف من تدخل عسكري أميركي محتمل. تقرير: مريم أوباييش

المصدر: الجزيرة