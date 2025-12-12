تباينات عميقة تعرقل تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

تواصل واشنطن مساعيها لتشكيل قوة استقرار دولية في غزة رغم التباينات الحادة بين الأطراف المعنية.

وتطرح الإدارة الأميركية تعيين جنرال أميركي على رأس القوة لطمأنة إسرائيل، لكن الخلافات تتعمق حول الدول المشاركة ومهام القوة.

وتصر تركيا على المشاركة رغم رفض إسرائيلي، في حين يشكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- في قدرة القوة على نزع سلاح الفصائل، وتسعى واشنطن لإنهاء الترتيبات قبل زيارة نتنياهو المقررة نهاية الشهر.

تقرير: شيماء بوعلام