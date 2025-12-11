واشنطن تبحث عن حل يرضي الجميع في أوكرانيا

تحاول الولايات المتحدة التوصل لخطة تنهي الحرب الروسية الأوكرانية بما يضمن موافقة كييف وحلفائها الأوروبيين، ويلبي مطالبات روسيا التي تتعلق بتنازلات عن الأرض والتسليح المستقبلي.

ورغم ضبابية المشهد، فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بأن يحمل هذا الأسبوع أخبارا سارة تضع حدا لإراقة الدماء، وقال إن العمل على إعداد وثيقة لرسم معايير إنهاء الصراع أوشك على الانتهاء. تقرير: أحمد جرار

المصدر: الجزيرة