فلوريدا وتكساس تصنفان الإخوان المسلمين و"كير" منظمتين إرهابيتين.. لماذا؟

أعلنت ولايتا تكساس وفلوريدا على التوالي امرا تنفيذيا لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) منظمتين إرهابيتين، في حين ردت “كير” برفع دعاوى قضائية للطعن في القرارين.

وتخشى منظمات حقوقية أميركية من أن تؤدي مساعي إدارة الرئيس ترامب وولايات عدة يقودها جمهوريون لإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قوائم الإرهاب إلى استهداف منظمات مشروعة تدافع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة.

المصدر: الجزيرة