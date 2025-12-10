منخفض جوي يُغرق خيام النازحين بغزة ويفاقم معاناتهم

خلّف المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة كارثة جديدة تضاف إلى معاناة مئات آلاف النازحين، بعد أن حولت الأمطار الغزيرة مساحات واسعة من المخيمات إلى برك من المياه والوحل والطين.

وقال مراسل الجزيرة في غزة، إن آلاف الخيام غمرتها مياه الأمطار والسيول في مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى إتلاف ما تبقى لدى العائلات من أفرشة وأغطية ومواد أساسية، وسط عجز كبير في قدرة فرق الإنقاذ على التدخل.

المصدر: الجزيرة