الأسر السودانية تواجه مأساة المفقودين شمال كردفان وسط أزمة إنسانية حادة

تتزايد مخاوف الأسر السودانية في مناطق النزاع مع اتساع أعداد المفقودين من النازحين.

وقالت مسرة الإمام، المديرة العامة لقطاع التنمية الاجتماعية بشمال كردفان، إن الولاية تواجه أزمة حادة في عدد المفقودين بين الأسر النازحة، مشيرة إلى وجود نساء وأسر كاملة لا يزال مصيرهم مجهولا. ودعت الإمام المنظمات الإنسانية إلى تعزيز جهودها للبحث عن المفقودين وتقديم الدعم اللازم للأسر التي تبحث عن ذويها.

تقرير: الطاهر المرضي