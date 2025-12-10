احتدام الجدل بشأن الخطة الأميركية لإنهاء حرب أوكرانيا

يحتدم الجدل بين ضفتي الأطلسي مع تقدم المناقشات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

فخلال زيارته إلى إيطاليا ضمن جولة قادته قبل ذلك إلى لندن وبروكسل، بدا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كمن يتحدث عن خطة تسوية أخرى غير تلك التي صاغتها واشنطن.

كذلك تتزايد شكوك الأوروبيين إزاء المقترح الأميركي، إذ قلل وزير الخارجية الألماني من احتمال التوصل لوثيقة متوافق عليها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الأكثر تعقيدا.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فاتهم القادة الأوروبيين بأنهم "ضعفاء وأنهم يتحدثون كثيرا ولا ينجزون شيئا".

تقرير: فتحي إسماعيل