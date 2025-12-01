محادثات ميامي تمهد لعرض خطة ترامب على موسكو

يعقد مسؤولون أميركيون وأوكرانيون محادثات حاسمة في ميامي لوضع اللمسات النهائية على خطة السلام قبل عرضها على روسيا.

وقد عدلت الخطة بعد انتقادات أوروبية بأنها تميل لصالح موسكو، حيث أزيل منها الاعتراف بسيطرة روسيا على الأراضي الأوكرانية، كما أضيفت ضمانات أمنية أميركية لكييف.

وسيتوجه مبعوثا ترامب إلى موسكو الثلاثاء لعرض النسخة المعدلة على بوتين، وسط إصرار روسي على السيطرة على جميع الأراضي التي تطالب بها.

تقرير: نسيبة موسى