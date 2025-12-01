فيضانات استثنائية تشرد آلاف السكان بماليزيا

ضربت فيضانات غير مسبوقة 9 ولايات ماليزية على الساحل الشرقي، واستمر فيها هطول الأمطار 5 أيام متواصلة.

وقد أتلفت السيول مئات المنازل وأجبرت العائلات على اللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة في المدارس، وأرجعت السلطات انخفاض أعداد الضحايا إلى التحذيرات المبكرة واعتياد السكان التعامل مع الفيضانات الموسمية.

وتميزت فيضانات العام الحالي بكميات الأمطار الهائلة واتساعها الجغرافي لتشمل معظم دول جنوب شرق آسيا، في وقت تستمر التحذيرات من عواصف قادمة.

تقرير: سامر علاوي