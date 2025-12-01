عبر الخريطة التفاعلية.. ما أهمية مدينة طوباس للجيش الإسرائيلي؟

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي محافظة طوباس، ونفذ إنزالا جويا لجنود من المشاة في منطقتين بمحافظة طوباس شمالي الضفة.

وقال مراسل الجزيرة إن الإنزال تم بمنطقتي الأحراش وسهل طوباس الواقعتين بين بلدة عقابا ومدينة طوباس، موضحا أن الاحتلال أغلق الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة بالسواتر الترابية، بينما يدهم الجيش عددا من منازل ومحال الفلسطينيين، وسط انتشار واسع في مناطق عدة بالمدينة وتحليق مكثف لطائرات مسيرة ومروحية. وتوضح الخريطة التفاعلية أهمية مدينة طوباس للجيش الإسرائيلي.