شاهد.. حفل افتتاح مبهر واستثنائي لكأس العرب 2025

حفل افتتاح مبهر واستثنائي لكأس العرب 2025 أقيم في ملعب “البيت” المونديالي والأصالة العربية حاضرة بقوة.

وجاء الحفل، الذي احتضنه ملعب "البيت" المونديالي بمدينة الخور، بطابع عربي واضح ورؤية فنية اعتمدت على سرد قصة رمزية تُجسّد قيم الوحدة والأمل في "البيت العربي الكبير".

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا إضافة إلى وفود رسمية ورياضية من مختلف الدول العربية المشاركة، في أجواء جمعت بين التراث العربي والعرض البصري الحديث باستخدام الإبهار الضوئي والطائرات المسيَّرة والمؤثرات التي ملأت فضاء الملعب.

"حيث انطلقت الحكاية"

وانطلقت فقرات الافتتاح بلوحة درامية بعنوان "حيث انطلقت الحكاية"، استحضرت اجتماع القبائل العربية قديما لبناء صرح واحد يتحول مع الزمن إلى منارة للعلم والحضارة، في حين حملت الرسائل البصرية تساؤلات رمزية عن قدرة الشعوب العربية على صون هذا الإرث المشترك وتجديده.

وتتابعت الفصول الفنية حول مفاهيم "الاتحاد والنهضة" و"فتنة الغريب" و"بصيص أمل"، ضمن رحلة تستعيد الماضي وتستشرف المستقبل، وصولا إلى مشهد ختامي يدعو إلى تعزيز التقارب والروابط بين الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج.

ورافقت العروض الموسيقية أداءات حية من "أوركسترا قطر الفلهارمونية" وأعمال موسيقية جديدة أُنتجت خصيصا للمناسبة، من بينها أغنية الافتتاح للفنان رشيد عساف والموسيقار محمد القحوم، التي وصفتها اللجنة المنظمة بأنها "ذكرى مستمرة تتجاوز لحظة العرض".