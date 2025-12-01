تفاهمات أميركية أوكرانية لبحث خطة السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا

وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المحادثات الأميركية الأوكرانية لبحث خطة السلام المعدلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بميامي في فلوريدا بالمثمرة.

في حين قال رئيس الوفد الأوكراني المفاوض رستم عميروف إن المباحثات كانت ناجحة. وقد شهدت اللقاءات بين الوفدين الأميركي والأوكراني تكتما شديدا بشأن ما تم التوصل إليه، لكن مواقف وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوفد الأوكراني بدا عليها التفاؤل في احتمال التوصل لخطة أميركية معدلة بشأن وقف الحرب في أوكرانيا.

تقرير: ناصر الحسيني