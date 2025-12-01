أزمة الوقود تفاقم تعثر الخدمات الأساسية في قطاع غزة

تقوض أزمة الوقود عمل بلديات قطاع غزة في الاستمرار بتقديم الخدمات الإنسانية.

وتحتاج البلديات لإزالة ركام الحرب من الطرقات وتفريغ مياه الصرف الصحي والأمطار وترحيل عشرات أطنان النفايات ونقل المياه للسكان خصوصا في مخيمات النزوح. وتُعرقل أزمة الوقود عمل جهاز الدفاع المدني في تلبية نداءات الاستغاثة والبحث عن جثامين الشهداء من تحت الأنقاض. مراسل الجزيرة هاني الشاعر نقل هذه المعاناة في هذا التقرير.