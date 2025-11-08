لاجئون سودانيون يعبرون إلى تشاد سيرا على الأقدام هربا من الحرب

تتدفق موجات اللاجئين السودانيين عبر معبر الطينة الحدودي مع تشاد هربا من القتال المتصاعد في دارفور.

وتقطع العائلات مسافة 350 كيلومترا سيرا على الأقدام لأسابيع، بعد أن كانت الرحلة تستغرق 12 ساعة بالسيارة.

وتستقبل فرق الإغاثة يوميا نحو 200 شخص أصيبوا بجراح الحرب وآلام فقدان ذويهم، بينما تحذر المنظمات الإنسانية من تفاقم الأوضاع الأمنية التي تعيق عمليات الإنقاذ وتمنع المدنيين من الفرار إلى بر الأمان.

تقرير: عبد الرزاق فضل