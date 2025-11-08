السودان.. عودة العمل بالمدارس الابتدائية والثانوية في ولاية شمال كردفان

رغم استمرار المعارك في مناطق قريبة من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان فإن حكومة الولاية أعادت العمل بالمدارس الابتدائية والثانوية.

وقد عادت أكثر من 300 مدرسة في الأبيض والرهد وأم روابة للدراسة، واستقبلت آلاف الطلاب بعد توقف دام أكثر من عام.

وبموازاة ذلك لا تزال بعض المدارس تُستخدم مراكز لإيواء النازحين، في حين يحرم أكثر من 13 ألف طالب من التدريس بسبب وجودهم في مخيمات النازحين.

تقرير: هيثم أويت