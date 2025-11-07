معاناة أهالي الشهداء في العثور على جثث ذويهم من تحت الركام

أكدت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أن أكثر من 10 آلاف شهيد ما زالوا مدفونين تحت الركام.

وكان أكثر من 20 فردا من عائلتين قد استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

ورغم مرور نحو عامين على تلك المجزرة وإعلان وقف إطلاق النار فإن ذوي الضحايا لم يتمكنوا حتى الآن من انتشال جثامين من تبقوا من شهداء العائلتين من تحت الأنقاض.