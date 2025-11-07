بسبب العدوان الإسرائيلي.. غزة أكبر تجمع للمقابر في العالم

وصفت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين قطاع غزة بأنه أكبر تجمع للمقابر في العالم، حيث وثّق المرصد الأورومتوسطي أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية، مع احتمال وجود ضعف هذا العدد دون توثيق.

وتحولت ساحات المستشفيات والمدارس والشوارع إلى مقابر مؤقتة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أبرزها مقبرة البطش التي تضم ألف شهيد، ومجمع ناصر الطبي بـ400 جثمان.

كما دُفنت آلاف الجثامين تحت الأنقاض وفي مقابر مجهولة، مع سعي العائلات لاستخراج ذويها لإعادة دفنهم.

تقرير: نسيبة موسى