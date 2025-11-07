الاتفاق الأميركي الصيني يمنح الشحن البحري العالمي فرصة لالتقاط الأنفاس

منح الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الشحن البحري العالمي فرصة لالتقاط الأنفاس.

جاء ذلك بعد أن أصبحت الرسوم الجمركية المتبادلة على الموانئ بين الولايات المتحدة والصين مصدر إزعاج كبير في الحرب التجارية الأوسع بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتقدم هذه الخطوة إعفاء لمدة 12 شهرا من رسوم سنوية تُقدّر بنحو 3.2 مليارات دولار للسفن الكبيرة الصينية الصنع التي تبحر إلى الموانئ الأميركية.