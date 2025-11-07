الإغلاق الفدرالي يُغرق أميركا في أزمة اقتصادية واجتماعية

يعاني 42 مليون أميركي من تأخر إعانات برنامج “سناب” الغذائي منذ بدء الإغلاق الفدرالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتوقفت رواتب 1.4 مليون موظف فدرالي، منهم 670 ألفا في إجازة إجبارية، بينما يعمل 730 ألفا من دون أجر، وانخفضت مؤشرات البورصة وأُلغيت 4% من الرحلات الجوية.

ويُقدّر مكتب الميزانية الخسائر بـ1.1 مليار دولار يوميا، وتواجه الإدارة خيارات محدودة، تتمثل في اتفاق مع الديمقراطيين، واستقطاب أصوات معتدلين، أو تغيير قواعد التصويت بمجلس الشيوخ.

تقديم: جعفر سلمات