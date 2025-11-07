ألم الفقد والإصابة.. فلسطينية تكابد كل مآسي الحرب

مكـرم مقبَل سيدة فلسطينية من مدينة غزة، فقدت والدها وشقيقها في قصف إسرائيلي، ودمر منزل عائلتها في بداية الحرب على القطاع، كما استشهد زوجها في إحدى الغارات.

وفي ديسمبر من العام الماضي، فقدت طفليها في قصف إسرائيلي آخر، وأصيبت هي بجروح خطيرة وكسور متقدمة في الحوض والرجلين. اليوم تعاني مكرم أوضاعا صحية حرجة، بسبب عدم توفر العلاج والرعاية اللازمة، في ظل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة