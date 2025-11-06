300 مدرسة بولاية شمال كردفان تفتح أبوابها رغم المعارك

أعادت حكومة ولاية شمال كردفان في السودان فتح أكثر من 300 مدرسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية بمناطق الأبيض والرهد وأم روابة، رغم استمرار المعارك في مناطق قريبة من مدينة الأبيض عاصمة الولاية.

وقد عاد آلاف الطلاب إلى مقاعد الدراسة بعد توقف دام أكثر من عام، في حين لا تزال بعض المدارس تُستخدم كمراكز لإيواء النازحين، مما يحرم أكثر من 13 ألف طالب من حقهم في التعليم داخل مخيمات النزوح.

تقرير: هيثم أويت