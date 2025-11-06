إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله

تواصل إسرائيل خرق اتفاق “وقف الأعمال العدائية” مع حزب الله اللبناني، بعد مرور عام تقريبا على إبرامه، وذلك عبر ضربات جوية وتوغلات برية داخل الأراضي اللبنانية.

ولم تقتصر خروقات وقف إطلاق النار على الجنوب اللبناني، حيث تنتشر قوات اليونيفيل الأممية، بل امتدت أيضا إلى شرقي البلاد وضواحي جنوب العاصمة بيروت، في مناطق تُعد معاقل رئيسية لحزب الله.

وبلغ إجمالي خروقات الجيش الإسرائيلي منذ بدء سريان الاتفاق إلى 4500 خرق وفق إحصاء للجيش اللبناني في سبتمبر/أيلول الماضي، ومن أبرزها عملية توغل إسرائيلية في بلدة بليدا جنوبي البلاد واستمرت ساعتين وأسفرت عن مقتل موظف بلدي.

تقرير: وليد العطار