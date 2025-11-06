الاحتلال يشدد حصاره على غزة وأطفالها يدفعون ثمن التجويع

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على قطاع غزة -رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى- إذ يسمح فقط بدخول 175 شاحنة يوميا فقط من أصل 600، وهو ما يفاقم أزمة غذائية خانقة تطحن السكان المحاصرين.

ويفرض الاحتلال حظرا صارما على دخول اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والبروتينات الأساسية، بينما تعج الأسواق بسلع محدودة مقابل أسعار فلكية باهظة يعجز المواطنون عن تحملها رغم الحركة النشطة ظاهريا.

وفي مستشفيات القطاع، تتفاقم حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال مع انتشار الأوبئة، وسط تراجع كبير في المساعدات الإنسانية، وهو ما يضع الفئات الهشة في مواجهة مأساة إنسانية متصاعدة.

تقرير: غازي العالول