الجزيرة ترصد إدلاء الناخبين في نيويورك بأصواتهم لاختيار عمدة المدينة

يصوت أميركيون للحسم في عدد من السباقات الانتخابية بينها انتخاب حكام ولايات فيرجينيا ونيوجيرسي، لكن التركيز الأهم كان على مدينة نيويورك، إذ يدلي الناخبون في المدينة بأصواتهم لاختيار عمدة للمدينة،

ويتنافس فيها 3 مرشحين، وهم مرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني والمرشح المستقل والحاكم الديمقراطي السابق للولاية أندرو كومو المدعوم من الرئيس ترامب، والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا. تفاصيل أكثر في تقرير بيسان أبو كويك.

المصدر: الجزيرة