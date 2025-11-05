أنشيلوتي عن أزمة فينيسيوس مع ألونسو: لستُ والده ولا شقيقه

علّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي على تصرف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة.

وفقد فينيسيوس أعصابه يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين قرر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد استبداله في كلاسيكو الليغا عند الدقيقة الـ71، فخرج من الملعب في حالة من الغضب الشديد وتوّجه مباشرة إلى غرف الملابس، قبل أن يعود بعدها بدقائق إلى مقاعد البدلاء.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه أنشيلوتي قائمة البرازيل لخوض مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي القادم، سُئل الإيطالي عن أزمة فينيسيوس العلنية مع ألونسو.

وأجاب أنشيلوتي "لديّ علاقة جيّدة جدا مع فينيسيوس كما هو الحال مع جميع اللاعبين. عندما يحدث أمر ما نتبادل المعلومات ونطلب النصيحة".

وأضاف "تحدّثت مع فينيسيوس بشأن ردّة فعله. وقلتُ له رأيي وهو أنه ارتكب خطأ، وقد أدرك ذلك واعتذر بعدها. بالنسبة لي الموضوع منته".

ولم يرغب أنشيلوتي في الخوض أكثر بمسألة يراها انتهت فقال "فينيسيوس لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، لاعب يمكنه أن يقدّم لنا الكثير ونحن نكنّ له محبة كبيرة. لا توجد أي مشكلة هنا، ولا في ناديه، ولا مع مدرّبه".

وأتم المدرب المخضرم "لستُ والده ولا شقيقه، أريد فقط أن أكون مدرّبا له. حياته الشخصية شأن يخصّه".

ويعرف أنشيلوتي (66 عاما) فينيسيوس جيدا، حيث عملا سويا في ريال مدريد على مدار عدة مواسم وكانت علاقتهما "وثيقة للغاية" على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويستعد المنتخب البرازيلي بقيادة أنشيلوتي لخوض مباراتين وديتين ضد السنغال والسنغال يومي 15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على التوالي.

وتُقام المباراة الأولى على ملعب الإمارات معقل أرسنال الإنجليزي، بينما يحتضن ملعب بيار موروا معقل ليل مواجهة السليساو ونسور قرطاج.

وشهدت قائمة أنشيلوتي التي ضمت 26 لاعبا وُجود فينيسيوس، وعرفت عودة إيدرسون حارس مرمى فنربخشه واستمرار غياب إندريك نجم ريال مدريد.