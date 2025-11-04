بالخريطة التفاعلية.. السودان يواجه مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي

وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو نظام وضعته الأمم المتحدة، فقد تم تأكيد وجود مجاعة في مدينتي الفاشر وكادوقلي.

ومن المتوقع استمرار هذه المجاعة حتى يناير/كانون الثاني 2026. وحسب هذا التصنيف فإن هذه المجاعة تشمل انهيارا كاملا لسبل العيش، والموت جوعا، وارتفاع حاد في مستويات سوء التغذية، والوفاة. وحسب الأمم المتحدة فبعد 30 شهرًا من النزاع وانعدام الأمن يواجه نحو 21 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال ذروة موسم الجفاف.