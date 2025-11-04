الكونغرس لترامب: لا حاجة لتفويض لشن عمليات عسكرية في فنزويلا

قالت وزارة العدل الأميركية إنها أبلغت الكونغرس بأن الرئيس دونالد ترامب يستطيع مواصلة ضرباته العسكرية التي تستهدف مهربين للمخدرات يتلقون الدعم من فنزويلا، وذلك من دون الحاجة لحصوله على تفويض.

وأضافت أن هذه الضربات لا تصنف على أنها عمليات عدائية يشملها قانون صلاحيات الحرب. وقد انتهت مهلة الـ60 يوما التي تسمح بشن عمليات عسكرية من دون أن يحتاج الرئيس الأميركي إلى قرار من الكونغرس، وهذا بعد تعزيز التحركات العسكرية الأميركية في الكاريبي والمحيط الهادي، وتنفيذ ضربات هناك.

تقرير: فرح الزمان شوقي