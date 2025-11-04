القطاع الصحي في السودان يواجه تحديات كبيرة بسبب النزاعات

يواجه القطاع الصحي في إقليم النيل الأزرق في السودان تحديات كثيرة بسبب النزاعات المسلحة، وضعف البنية التحتية، ونقص الكوادر الطبية والمعدات.

وقد أدى هذا الواقع إلى حرمان شريحة واسعة من السكان، خصوصا المناطق الريفية والنازحين، من الحصول على رعاية صحية فعّالة. ويقول المسؤولون في قطاع الصحة بالإقليم إنهم يسعون إلى تحسين ذلك الواقع الذي وصفوه بالسيئ. مراسل الجزيرة هيثم أويت تجول ونقل الصورة من هناك.