مراسل الجزيرة يرصد أوضاع النازحين مع المنخفض الجوي في غزة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من تزايد الأخطار الصحية على أطفال قطاع غزة، نتيجة استمرار معدلات سوء التغذية وتزامنها مع دخول فصل الشتاء.

وأظهرت بيانات المنظمة أن الفحوص الطبية التي أجريت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشفت عن إصابة نحو 9 آلاف و300 طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد. وأشارت المنظمة إلى أن هذه المؤشرات تأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه عمليات الإغاثة تتمثل في استمرار إغلاق المعابر وتكدس شحنات المساعدات. وحثت المنظمة جميع الأطراف على فتح كل المعابر لضمان مرور الإغاثة الإنسانية.

تقرير: هشام زقوت